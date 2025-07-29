Клычков попросил с пониманием отнестись к отключению Интернета

Орловский губернатор обратился к жителям региона в соцсетях.

Андрей Клычков отметил, что атаки вражеских БПЛА происходят практически ежедневно. Помимо отражения силами ВС РФ, одна из действенных мер борьбы с аппаратами – ограничение работы мобильного Интернета и услуг связи. Андрей Клычков отметил, что обращений по этому поводу получает много.

«Да, сейчас сложно представить свою жизнь и работу без мобильного Интернета, но очередной раз прошу отнестись к такому решению с пониманием. Безопасность Орловщины и каждого ее жителя – безусловный приоритет», – написал Андрей Клычков.

Связь вернется в норму, «когда оперативная обстановка позволит», пояснил губернатор Орловской области.

Отметим, ранее в регионе ввели штрафы за публикацию фото и видео БПЛА, последствиях их атак. Неисполнение или нарушение решений оперативного штаба региона обойдется в 3-50 тысяч рублей (зависит от статуса).

ИА “Орелград”