Опубликованы сведения о доходах заместителей главы администрации Орла

Самым богатым из них оказался первый заместитель.

Чиновники администрации Орла опубликовали сведения о доходах за 2016 год. Исходя из деклараций, лидер по достатку среди заместителей Андрея Усикова — Александр Муромский, первый заместитель главы администрации Орла. В минувшем году он заработал 1 397 999,98 рублей. В собственности у чиновника есть две квартиры площадью 61,7 и 71,3 (последнюю он делит с супругой — прим. ред.), а также автомобиль «Шевроле Эпика» и мотоцикл «Сузуки». В пользовании у Муромского также земельный участок площадью чуть более 1500 квадратных метров и квартира площадью 59,4 квадратных метра. Супруга Александра Муромского за минувший год заработала более 145 тысяч рублей.

Немногим меньше Муромского за 2016 год заработала замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская, ответственная за социальную политику. Ее доход составил 1 344 598,96 рублей. Собственность чиновницы — земельный участок площадью 1364 квадратных метра, две квартиры и жилой дом площадью 217,7 квадратных метров. Передвигается Данилевская на автомобиле «Ниссан Кашкай».

Заместитель главы администрации Орла — начальник управления городского хозяйства Роман Игнатушин в прошлом году заработал 1 292 717,36 рублей. В его собственности находятся земельный участок площадью 1142 квадратных метра и две квартиры общей площадью 119,8 квадратных метров, а также автомобиль «GREAT WALL CC6461KM29» и гараж. Супруга Игнатушина заработала менее 120 тысяч.



Начальник финуправления администрации Артем Митасов задекларировал доход в 1 209 414,49 рублей. В собственности у него нет ни недвижимости, ни автомобилей. В пользовании Митасова находится квартира площадью 50,2 квадратных метра.

Меньше всего из заместителей Андрея Усикова, исходя из деклараций, заработал Сергей Мерзликин. Он отчитался о заработанных 1 041 731,55 рублях. В собственности Мерзликина — квартира площадью 95,5 квадратных метров, автомобиль «Land Rover Freelander 2» и прицеп «Хумбаур». В пользовании у чиновника находятся жилой дом площадью 158,2 квадратных метра и земля площадью 1518 квадратных метров. Они принадлежат его жене.

Отметим, что доходы заместителей главы администрации Орла по сравнению с 2015 годом изменились незначительно.

В свою очередь, годовой доход каждого из глав районных администраций Орла не превысил миллион рублей.