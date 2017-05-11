Юрию Семину исполнилось 70 лет

Почетный гражданин Орла сегодня отмечает юбилей.

11 мая главный тренер ФК «Локомотив», почетный гражданин Орла Юрий Семин отмечает 70-летний юбилей. Любимец болельщиков московского клуба несколько дней назад, 2 мая, выиграл рекордный пятый Кубок России в качестве тренера «Локо».

У руля «Локомотива» Юрий Семин выиграл два Чемпионата России, два Суперкубка, четыре раза был вторым и два раза — третьим в турнире. В прошлом Семин тренировал московское и киевское «Динамо», «Памир», «Габалу», «Мордовию» и «Анжи», а также сборную России по футболу. В интервью газете «Спорт-Экспресс» Семин признался, что заканчивать тренерскую карьеру, несмотря на возраст, не собирается.

С юбилеем Юрия Семина поздравил и губернатор Орловской области Вадим Потомский, отправив ему поздравительную телеграмму. Глава региона отметил, что Орловщина годится выдающимся тренером, и пожелал Семину крепкого здоровья, благополучия и покорения новых спортивных вершин.