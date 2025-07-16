Судом принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Мценска

Руководитель орловского райцентра «утратил доверие».

С иском в суд обратилась прокуратура. В ходе проверки надзорный орган выявил, что глава Мценска Николай Кочетаев, в том числе в рабочее время, использует автомобиль Genesis GV80. Машина приобретена в лизинг ООО «Стандарт». Директором компании является супруга главы. Она же в мае 2024 года передала Николаю Кочетаеву иномарку в безвозмездное пользование.

При этом ООО «Стандарт» управляет многоквартирными домами, где в том числе есть муниципальное жилье. Несмотря на поступающие жалобы от граждан УК не коснулся жилищный контроль управления ЖКХ администрации Мценска. Ответы на четыре обращения граждан разъяснительного характера подписаны лично главой города.

В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства о возможном конфликте интересов должна была быть уведомлена соответствующая комиссия, однако этого не произошло. С целью восстановления законности прокуратура направила в Мценский горсовет представление об устранении нарушений. Оно было отклонено решением депутатов 18 апреля.

Прокуратура обратилась с иском в суд. Надзорный орган обжаловал решение Горсовета, потребовал признания незаконным бездействия главы. Мценским районным судом был установлен факт конфликта интересов между главой райцентра и директором ООО «Стандарт». Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Мценска в связи с утратой доверия, сообщила 16 июля прокуратура Орловской области.

Напомним, Николай Кочетаев в сентябре 2021 года был избран депутатом Мценского городского Совета народных депутатов, а 18 февраля 2022 года большинством голосов местного парламента был избран главой города Мценска.

ИА “Орелград”