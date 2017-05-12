Орловский суд разрешил рецидивисту остаться в России

Бывший заключенный добился права жить в нашей стране.

Орловский облсуд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя, который оказался в непростой ситуации. В советские годы он проживал на территории одной из союзных республик. В 1995 году перебрался в Россию. Первое время жил по советскому паспорту. Планировал принять гражданство, но не успел – посадили за совершенное преступление. За решеткой он провел десять лет. За это время его советский паспорт был утерян, а получить российский он после освобождения так и не смог.

Впрочем, Россию мужчина не покинул. Более того, неофициально женился, и в этом «браке» у него родился ребенок. Возможно, ему и далее удалось бы спокойно жить без гражданства и документов. Но несколько лет назад он вновь попался на преступлении. Освободился в 2016 году и сразу подпал под пристальное внимание компетентных органов. Минюст признал его дальнейшее пребывание на территории нашей страны нежелательным. Мужчине грозила депортация.

Однако он сумел отстоять свое право остаться в России. Суд учел то, что мужчина давно проживает в нашей стране. Правда, 16 лет он провел в местах лишения свободы. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что у него есть семья, ребенок. Распоряжение управления Минюста было признано незаконным.