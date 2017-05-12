В Орле у «Научприбора» поставят светофор

Об этом сообщил замглавы администрации Орла Роман Игнатушин на заседании профильного комитета облсовета.

В августе 2017 года у здания завода «Научприбор» на Наугорском шоссе в Орле появится светофор, заявил Игнатушин. Чиновник не уточнил, где именно он расположится, однако, вероятнее всего, речь идет о светофоре, который превратит нерегулируемый пешеходный переход в регулируемый. Напомним, «зебра» на «Научприборе» является одной из самых опасных в городе, и там нередко сбивают пешеходов.

Кроме того, в августе запланирована установка светофора на пересечении улицы Емлютина и Карачевского шоссе. В июне расставят светофоры в микрорайоне «Зареченский» — на улицах Зеленина, Емлютина и возле школы №51.