Главу Мценска наградили медалью Кукши

Награда вручена за «усердный труд во славу Святой Церкви».

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, глава города Мценска Андрей Беляев удостоен медали священномученика Кукши. Такую же награду вместе с ним получили протоиерей Сергий Микунов, иерей Михаил Красюк и иерей Александр Мележеев. Эти люди отмечены за «усердный труд во славу Святой Церкви»

Церемония награждения прошла по окончании литургии, которую митрополит Орловский и Болховский Антоний совершил в Петропавловском храме Мценска. В митрополии рассказали, что этот храм является памятником архитектуры XVII века. Это одно из древнейших каменных строений в регионе. Собственно, литургия и была проведена по случаю престольного праздника апостолов Петра и Павла.

— Еще в допетровскую эпоху был открыт Петропавловский монастырь, — рассказали в митрополии. — В начале XVII века церковь Петра и Павла обновлялась на средства первого царя из династии Романовых — Михаила Федоровича.

Храм закрыли в 1930-е годы. В годы оккупации немцы использовали его как конюшню. Открытие состоялось в 1947 году. Он был одним из немногих действующих храмов на территории Орловской области в годы советской власти.