УФАС приостановило торги по продаже «тайного» автомобиля

В антимонопольную службу поступила необычная жалоба.

Как стало известно «ОрелГраду», региональное управление ФАС приостановило торги по продаже арестованной иномарки «Фольксваген Пассат». Решение принято на основании жалобы, поступившей от физического лица. Местный житель нашел в Интернете извещение о продаже и решил приобрести машину. Но прежде захотел на нее взглянуть, желание вполне объяснимое. Неизвестно ведь, в каком состоянии находится иномарка.

Однако найти машину ему так и не удалось. В жалобе мужчина указывает, что организатором торгов является ТУ Росимущества. В извещении имеется адрес точного местонахождения машины. Однако, по словам заявителя, в реальности иномарки там нет. Он утверждает, что организаторы посоветовали ему обратиться в службу судебных приставов. Дескать, это она наложила арест на машину.

Но и в этом ведомстве он не узнал, где именно находится иномарка. В УФАС рассмотрели жалобу и нашли в действиях организаторов признаки нарушения закона о защите конкуренции. Сам жалобщик считает, что было «ограничено его право на участие в торгах, так как имущество отсутствует по указанному в извещении месту нахождения, и посмотреть на продаваемый автомобиль не представляется возможным».

Торги приостановлены. Дело рассмотрит спецкомиссия антимонопольной службы.