Орел возьмет кредит и заложит имущество

Детали пока неизвестны.
Как сообщили в пресс-службе горсовета Орла, в преддверии внеочередной сессии, посвященной решению бюджетных вопросов по питанию школьников, депутаты соберутся на заседания двух комитетов. В числе вопросов значится согласование условий бюджетного кредита, а также дача согласия на залог имущества, которое находится в муниципальной казне.
Очевидно, это делается для того, чтобы изыскать возможность кормить школьников в следующем году, а также частично или полностью погасить кредиторскую задолженность перед поставщиками. Сумма кредита пока не известна; что касается имущества, то речь идет о серии земельных участков.
Заседания комитетов состоятся в понедельник, 17 июля. Сама сессия, напомним, пройдет 18 июля.
Учитывая, что оформление банковского кредита дело долгое, в этом году с долгами не рассчитаются и школьное питание по-прежнему зависло в воздухе между непрофессионализмом чиновником и их леностью.