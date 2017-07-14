Орел возьмет кредит и заложит имущество

Детали пока неизвестны.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Орла, в преддверии внеочередной сессии, посвященной решению бюджетных вопросов по питанию школьников, депутаты соберутся на заседания двух комитетов. В числе вопросов значится согласование условий бюджетного кредита, а также дача согласия на залог имущества, которое находится в муниципальной казне.

Очевидно, это делается для того, чтобы изыскать возможность кормить школьников в следующем году, а также частично или полностью погасить кредиторскую задолженность перед поставщиками. Сумма кредита пока не известна; что касается имущества, то речь идет о серии земельных участков.

Заседания комитетов состоятся в понедельник, 17 июля. Сама сессия, напомним, пройдет 18 июля.