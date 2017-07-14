Пенсионный фонд

Стал известен список кандидатов на пост главы администрации Орла

14.07.2017 Важное, Новости

Конкурс завершен.

14 июля завершился прием документов на конкурс на замещение должности главы администрации Орла. На пост сити-менеджера претендуют семь человек, сообщили в пресс-службе горсовета Орла. Все заявки были поданы в последний день, 14 июля.

В числе кандидатов:

— Сергей Волков — бывший глава Мценска, депутат областного совета;
— Николай Злобин — глава Ливен;
— Александр Муромский — исполняющий обязанности главы администрации Орла;
— Юрий Студенников — глава администрации Заводского района Орла;
— Юрий Валуев — заместитель гендиректора «Орелводоканала»;
— Роман Игнатушин — заместитель главы администрации Орла;
— Руслан Перелыгин — депутат областного совета.

Конкурсная комиссия во главе с мэром Орла Василием Новиковым рассмотрит заявки. Сам конкурс состоится 21 июля.

Опрос ОрелГрада: кого бы вы выбрали главой администрации Орла?


1 комментарий Стал известен список кандидатов на пост главы администрации Орла

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.




Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования