Стал известен список кандидатов на пост главы администрации Орла

Конкурс завершен.

14 июля завершился прием документов на конкурс на замещение должности главы администрации Орла. На пост сити-менеджера претендуют семь человек, сообщили в пресс-службе горсовета Орла. Все заявки были поданы в последний день, 14 июля.

В числе кандидатов:

— Сергей Волков — бывший глава Мценска, депутат областного совета;

— Николай Злобин — глава Ливен;

— Александр Муромский — исполняющий обязанности главы администрации Орла;

— Юрий Студенников — глава администрации Заводского района Орла;

— Юрий Валуев — заместитель гендиректора «Орелводоканала»;

— Роман Игнатушин — заместитель главы администрации Орла;

— Руслан Перелыгин — депутат областного совета.

Конкурсная комиссия во главе с мэром Орла Василием Новиковым рассмотрит заявки. Сам конкурс состоится 21 июля.

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