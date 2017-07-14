Стал известен список кандидатов на пост главы администрации Орла

Конкурс завершен.
14 июля завершился прием документов на конкурс на замещение должности главы администрации Орла. На пост сити-менеджера претендуют семь человек, сообщили в пресс-службе горсовета Орла. Все заявки были поданы в последний день, 14 июля.
В числе кандидатов:
— Сергей Волков — бывший глава Мценска, депутат областного совета;
— Николай Злобин — глава Ливен;
— Александр Муромский — исполняющий обязанности главы администрации Орла;
— Юрий Студенников — глава администрации Заводского района Орла;
— Юрий Валуев — заместитель гендиректора «Орелводоканала»;
— Роман Игнатушин — заместитель главы администрации Орла;
— Руслан Перелыгин — депутат областного совета.
Конкурсная комиссия во главе с мэром Орла Василием Новиковым рассмотрит заявки. Сам конкурс состоится 21 июля.
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