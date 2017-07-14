В Орле на соцпроекты выделят 0,6 млн рублей

Муниципальные субсидии получат десять орловских НКО.

Мэрия Орла подвела итоги конкурса на предоставление субсидий из бюджета города социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). Напомним, что чуть ранее подобный конкурс был завершен на областном уровне. Правительство выделило на реализацию социальных проектов 10 миллионов рублей. Помощь со стороны мэрии Орла заметно скромнее – всего 0,59 миллиона. Значительно меньше и победителей конкурса. Муниципальные субсидии получат десять организаций.

В частности, 60 тысяч рублей выделят областному отделению Всероссийского общества инвалидов на проведение семинаров и тренингов для людей с инвалидностью. Такую же сумму получит военно-исторический поисковый клуб «Дороги войны» на проведение тематических выставок предметов музейного значения эпохи Великой Отечественной войны. Областная организация Союза писателей России тоже получит субсидию в размере 60 тысяч рублей. Она планирует издать сборник произведений лауреатов Всероссийского литературного конкурса «Хрустальный родник».

Поддержку также получат:

— Молодежный спортивный военно-патриотический центр «Десантник» (проект «Душам погибших нужны воспоминания»);

— Союз женщин Орловской области («Беречь Россию — хранить ее культуру»);

— Заводская организация Всероссийского общества инвалидов («Формирование здорового образа жизни людей с ограниченными возможностями»);

— Общественная организация «Красный мост» («Электронный орловец»);

— Областное отделение Союза литераторов РФ («Юношеская библиотека города Орла»);

— Благотворительный фонд помощи детям, больным ДЦП и иными тяжелыми заболеваниями «Божья коровка» («Обучение навыку сидения как первый шаг к развитию и социальной адаптации детей с ДЦП!»);

— Региональная общественная организация «Орловская студенческая община» («ТОСовский призыв! 2.0»).