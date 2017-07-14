В орловской девятиэтажке сгорел лифт

Пострадавших нет.

Пожар начался 14 июля в 5 часов в доме №5 на улице Орловских партизан, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Спасателей вызвали жители, почувствовавшие задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали 27 жителей многоэтажки, параллельно борясь с огнем.

Возгорание потушили через полчаса. Как выяснилось, лифт загорелся на первом этаже. Выгорела кабина. Предварительной причиной назван занос открытого огня или, проще говоря, поджог.