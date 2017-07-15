Амчанин тайком вынес из магазина кофе в брюках

Облсуд оставил в силе приговор магазинному грабителю.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила без изменения приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Он признан виновным по статье «Грабеж». Как сообщили в суде Мценского района, молодой человек совершил два преступления, причем в одном случае ему помогал подельник.

Так, в одном из магазинов Мценска мужчина открыто похитил две стеклянные банки кофе «Черная карта». Он сунул их за пояс брюк и проследовал мимо кассы. Продавец заметила это и потребовала оплатить товар. Мужчину пустился наутек и скрылся.

Во втором случае он сунул под футболку бутылку столового красного полусладкого вина. Его подельник одновременно похитил с прилавка пять банок кофе. Подозрительных покупателей пытался остановить охранник. Однако им удалось покинуть магазин, не оплатив товар.

Действия были квалифицированы по статье «Грабеж», поскольку хищение было открытым. Кражей считается тайное хищение. Подсудимый получил 1,6 года лишения свободы. Перед судом предстал и его подельник. Он проведет за решеткой 1 год и 3 месяца. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.