Под Орлом амнистированный вор обчистил квартиру

В Залегощи суд вынес приговор по делу о квартирной краже.

На скамье подсудимых оказались два местных жителя, каждый из которых ранее неоднократно попадался на кражах. Очередное преступление они совершили в райцентре Залегощь. Примечательно, что один из воров незадолго до этого был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно. Другой был признан судом виновным в краже, но попал под амнистию, объявленную Госдумой в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Впрочем, ни один из них предоставленным шансом на честную жизнь не воспользовался. Подельники проникли в чужую квартиру через окно. Их добычей стали в основном электроинструменты. Задержали преступников сотрудники полиции. Один из них проведет 2 года и 4 месяца в исправительной колонии строгого режима, второй – 2 года и 8 месяцев в исправительной колонии особого режима.