В Орле осудили водителя, покалечившего в ДТП настоятельницу монастыря

Он проведет 2 года в колонии.

Суд признал виновным жителя Орла Вячеслава Михайлова, устроившего ДТП на болховской трассе, сообщили в орловском Следственном комитете. В аварии тяжелые травмы получила настоятельница Болховского монастыря матушка Евфалия.

Напомним, ДТП случилось в поселке Плещеево Орловского района 3 октября 2016 года. Михайлов на автомобиле«Лада Гранта», будучи пьяным, выехал на полосу встречного движения через сплошную линию и лоб в лоб врезался в «Рено Сандеро», пассажиркой которого была матушка Евфалия. Она получила тяжелые травмы.

— Приговором суда Михайлову назначено наказания в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении. Также он лишен права управления автотранспортным средством сроком на 2,5 года. Кроме того, в пользу потерпевшей с осужденного взыскан моральный вред, — сообщили в СК.