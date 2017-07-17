Мэрия Орла заложит землю ради питания школьников

Администрация города предложила взять очередной кредит.

Проект решения был представлен сегодня на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Орловского горсовета народных депутатов. От имени мэрии выступил замглавы администрации Артем Митасов. Депутатам предложили согласовать привлечение кредита в размере 60 миллионов рублей со сроком погашения в июле 2020 года. Он необходим для покрытия дефицита городского бюджета.

Одновременно предложены поправки в бюджет. Расходы предложено увеличить на 60 миллионов рублей, которые планируется направить на школьное питание. По словам Артема Митасова, в качестве обеспечения кредита под залог предполагается отдать муниципальное имущество, а именно: земельные участки на улице Автовокзальной. Их рыночная стоимость оценена все в те же в 60 млн. Члены комитета согласовали предложенные проекты. Окончательно они будут рассмотрены завтра на внеочередном заседании горсовета.

Напомним, что долг муниципалитета за школьное питание в текущем году достиг отметки 78 млн рублей. Поставщики пригрозили прекратить работу со школами в случае, если с ними не расплатятся. Кроме того, прокуратура усмотрела в действиях чиновников нарушение прав предпринимателей. В СК переданы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям «Халатность» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».