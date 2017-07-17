Под Орлом воры подожгли дом, чтобы замаскировать кражу

Но их всё равно нашли.

В Мценске полиция раскрыла кражу, замаскированную под пожар, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

«Двойное несчастье» случилось у 61-летней амчанки — вернувшись домой, она увидела свое жилище пылающим. После того, как сотрудники МЧС справились с огнем, она зашла внутрь и не обнаружила там два системных блока, монитор и жидкокристаллический телевизор. Общая сумма украденного составила около 100 тысяч рублей.

Местные жители рассказали полицейским, что видели двух парней, переносивших системные блоки по городу. Камеры видеонаблюдения помогли стражам порядка опознать «старых знакомых» — 30-летнего мужчину и его 22-летнего брата, ранее уже имевших проблемы с законом.

Дома у мужчин нашлась похищенная техника. Братья не стали скрывать свою причастность к преступлению. Выяснилось, что один из них поджег одеяло на диване в доме, надеясь скрыть кражу.

— В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — добавили в УМВД.