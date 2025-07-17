Названо имя нового ректора Орловского государственного университета

По данным СМИ, им будет руководитель Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

О назначении на пост ректора ОГУ Павла Меркулова 17 июля сообщили «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники.

В РАНХиГС опосредованно подтвердили эту информацию, уточнив, что пока официально не доведено, кто будет новым руководителем филиала.

Отметим, возглавила ОГУ в статусе исполняющей обязанности в июле 2024 года Галина Зомитева. Последняя должность перед назначением – проректор по учебно-методической деятельности. До нее ректором ОГУ с 2019 года был Александр Федотов. Он ушел из жизни летом 2024 года.

ИА “Орелград”