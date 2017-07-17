Потомский поздравил орловского дзюдоиста с победой в Индии

Савелий Пархомин привез с Чемпионата мира золотую медаль.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил орловского дзюдоиста Савелия Пархомина с победой на Чемпионате мира среди школьников по единоборствам в Индии, сообщили в пресс-службе обладминистрации 17 июля. Сегодня глава региона встретился со спортсменом и его тренером Максимом Белохвостовым.
Савелий Пархомин выиграл на ЧМ 4 схватки личного первенства и 5 схваток командного первенства. В весовой категории до 90 кг он выиграл золото. Вадим Потомский поздравил Пархомина с победой и пожелал ему успехов.
Справочно
Чемпионат мира среди школьников по единоборствам (COMBAT GAMES — 2017) проходил под эгидой Международной федерации школьного спорта с 4 по 15 июля 2017 года в индийском городе Агра. Российская сборная была представлена командой девушек и юношей по дзюдо, а также юношескими командами по вольной борьбе и греко-римской борьбе.
Савелию Пархомину 16 лет. Спортом он занимается 8 лет. Является воспитанником ДЮСШ №4 города Орла. Савелий Пархомин — бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо и самбо, бронзовый призер Первенства России, победитель Первенства ЦФО, Чемпион области и города Орла.
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