Потомский поздравил орловского дзюдоиста с победой в Индии

Савелий Пархомин привез с Чемпионата мира золотую медаль.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский поздравил орловского дзюдоиста Савелия Пархомина с победой на Чемпионате мира среди школьников по единоборствам в Индии, сообщили в пресс-службе обладминистрации 17 июля. Сегодня глава региона встретился со спортсменом и его тренером Максимом Белохвостовым.

Савелий Пархомин выиграл на ЧМ 4 схватки личного первенства и 5 схваток командного первенства. В весовой категории до 90 кг он выиграл золото. Вадим Потомский поздравил Пархомина с победой и пожелал ему успехов.