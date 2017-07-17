Пенсионный фонд

Потомский предложил закупить для школьников планшеты вместо учебников

17.07.2017 Важное, Новости

И дал поручение изучить опыт других субъектов России.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил заменить планшетами классические учебники в орловских школах. Инициатива прозвучала на аппаратном совещании 17 июля. В электронные устройства будет помещена вся школьная программа, аналогичная той, что издается на бумаге.

Глава региона высказал предположение, что подобная закупка позволит сэкономить бюджетные средства — школьная программа часто меняется, а стоимость современных планшетов дешевле, чем комплекта учебников. Ежегодно область должна выделять от 60 миллионов рублей на обновление бумажных изданий.

— Это серьезная сумма, которой мы располагаем и закладываем в расходную часть бюджета. Но можно достичь большего коэффициента полезного действия от расходования этих денег, покупая электронные планшеты, — сказал Потомский.

Губернатор добавил, что в школьных планшетах не должно быть доступа в Интернет и сторонних программ. Вопрос будет прорабатывать Департамент образования Орловской области.

Напомним, 6 июля во время встречи с Вадимом Потомским президент России Владимир Путин поднял проблему нехватки бесплатных учебников для орловских школьников. После этого губернатор Орловской области провел встречу с автором обращения. Кроме того, сегодня же Потомский поручил до 20 августа решить вопрос по обеспечению школьников учебниками. На эти цели будет потрачено 58 млн рублей.


10 комментария Потомский предложил закупить для школьников планшеты вместо учебников

  2. Ребят, стоимость не может быть ни дешевле, ни дороже. Это экономическая характеристика товара, а стоимость не продается и не покупается. Она может быть выше или ниже.

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  3. Грядёт реинкарнация Чубайса:
    В ноябре 2011 года Анатолий Чубайс представил президенту РФ электронную книгу Plastic Logic 100 в качестве перспективного электронного учебника для российских школ, который, по замыслу, должен был бы заменить обычный формат в виде книг. Планшетник весил всего полкилограмма, он устойчив к повреждениям.
    Однако в мае 2012 года компания отказалась от выпуска собственных ридеров и планшетов и перенесла на неопределенный срок
    25 июня 2015 Чубайс признал провал проекта планшета от «Роснано».
    Так состоятся ли Нью-Васюки, то есть Нью-Орляндия?

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  6. Тут всё ясно — на учебниках (книгах) не получится в карман положить столько, сколько Вадимка положит себе от закупок планшетов!!!
    И, похоже,что Путин ему…не Указ…

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    • А чем Потомский хуже Путина? Мы говорим Потомский, подразумеваем — Путин.

  8. Ну а что, прогресивненько. Не поддерживаю такого лютого хэйта данной инициативы. Только покупать нужно электронные книги, а не планшеты, чтобы зрение не портить и проблем с зарядкой не было

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Орелград. 2017 год

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