Потомский предложил закупить для школьников планшеты вместо учебников

И дал поручение изучить опыт других субъектов России.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил заменить планшетами классические учебники в орловских школах. Инициатива прозвучала на аппаратном совещании 17 июля. В электронные устройства будет помещена вся школьная программа, аналогичная той, что издается на бумаге.

Глава региона высказал предположение, что подобная закупка позволит сэкономить бюджетные средства — школьная программа часто меняется, а стоимость современных планшетов дешевле, чем комплекта учебников. Ежегодно область должна выделять от 60 миллионов рублей на обновление бумажных изданий.

— Это серьезная сумма, которой мы располагаем и закладываем в расходную часть бюджета. Но можно достичь большего коэффициента полезного действия от расходования этих денег, покупая электронные планшеты, — сказал Потомский.

Губернатор добавил, что в школьных планшетах не должно быть доступа в Интернет и сторонних программ. Вопрос будет прорабатывать Департамент образования Орловской области.

Напомним, 6 июля во время встречи с Вадимом Потомским президент России Владимир Путин поднял проблему нехватки бесплатных учебников для орловских школьников. После этого губернатор Орловской области провел встречу с автором обращения. Кроме того, сегодня же Потомский поручил до 20 августа решить вопрос по обеспечению школьников учебниками. На эти цели будет потрачено 58 млн рублей.