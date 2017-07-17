Потомский предложил закупить для школьников планшеты вместо учебников

И дал поручение изучить опыт других субъектов России.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский предложил заменить планшетами классические учебники в орловских школах. Инициатива прозвучала на аппаратном совещании 17 июля. В электронные устройства будет помещена вся школьная программа, аналогичная той, что издается на бумаге.
Глава региона высказал предположение, что подобная закупка позволит сэкономить бюджетные средства — школьная программа часто меняется, а стоимость современных планшетов дешевле, чем комплекта учебников. Ежегодно область должна выделять от 60 миллионов рублей на обновление бумажных изданий.
— Это серьезная сумма, которой мы располагаем и закладываем в расходную часть бюджета. Но можно достичь большего коэффициента полезного действия от расходования этих денег, покупая электронные планшеты, — сказал Потомский.
Губернатор добавил, что в школьных планшетах не должно быть доступа в Интернет и сторонних программ. Вопрос будет прорабатывать Департамент образования Орловской области.
Напомним, 6 июля во время встречи с Вадимом Потомским президент России Владимир Путин поднял проблему нехватки бесплатных учебников для орловских школьников. После этого губернатор Орловской области провел встречу с автором обращения. Кроме того, сегодня же Потомский поручил до 20 августа решить вопрос по обеспечению школьников учебниками. На эти цели будет потрачено 58 млн рублей.
Кто ему в бубен дал?
Ребят, стоимость не может быть ни дешевле, ни дороже. Это экономическая характеристика товара, а стоимость не продается и не покупается. Она может быть выше или ниже.
Грядёт реинкарнация Чубайса:
В ноябре 2011 года Анатолий Чубайс представил президенту РФ электронную книгу Plastic Logic 100 в качестве перспективного электронного учебника для российских школ, который, по замыслу, должен был бы заменить обычный формат в виде книг. Планшетник весил всего полкилограмма, он устойчив к повреждениям.
Однако в мае 2012 года компания отказалась от выпуска собственных ридеров и планшетов и перенесла на неопределенный срок
25 июня 2015 Чубайс признал провал проекта планшета от «Роснано».
Так состоятся ли Нью-Васюки, то есть Нью-Орляндия?
Экономист…. а дети совсем слепыми будут. ..
За что же так ненавидят наших детей? Что ещё придумаете?
Тут всё ясно — на учебниках (книгах) не получится в карман положить столько, сколько Вадимка положит себе от закупок планшетов!!!
И, похоже,что Путин ему…не Указ…
А чем Потомский хуже Путина? Мы говорим Потомский, подразумеваем — Путин.
А говорят что дебилов губерами и министрами не ставят. Врут.
Ну а что, прогресивненько. Не поддерживаю такого лютого хэйта данной инициативы. Только покупать нужно электронные книги, а не планшеты, чтобы зрение не портить и проблем с зарядкой не было
короче, учебников в этом году не ждать)))))