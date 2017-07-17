В Орле начали фрезеровать улицу Поселковую

Старый асфальт снят примерно на 20% участка.

Как сообщили в УКХ Орла, стартовали работы по фрезерованию улицы Поселковой, которая попала в график дорожного ремонта-2017 в областном центре. На 17 июля отфрезеровано 4,5 тыс. квадратных метров покрытия из запланированных 20,3 тысяч. Спецтехника уже прошлась по кольцевой развязке и Лужковскому мосту.

Напомним, согласно муниципальному контракту, новый асфальт появится на участке от кольцевой развязки до выезда на М-2. Подрядчику предстоит отфрезеровать дорогу, уложить выравнивающий слой и покрытие. Общая площадь составляет 20,3 тысячи квадратных метров. За эти работы «Нерудстрой» получит почти 17,5 миллионов рублей.

Изначально планировалось приступить к ремонту Поселковой в августе, но и.о. главы администрации Орла Александр Муромский потребовал пересмотреть график.