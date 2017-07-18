Облсуд подтвердил законность роста платы за ОДН

Отклонен иск местного жителя к правительству Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, иск подал житель Орла. Он просил признать незаконным и недействительным постановление правительства Орловской области «Об утверждении нормативов потребления электроэнергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме». Оно было издано 10 февраля 2017 года, но распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

По мнению истца, чиновники неправильно рассчитали нормативы потребления электроэнергии, так называемые нормативы ОДН. Из-за этого в несколько раз возросла плата за «общий свет». Однако суд оставил иск без удовлетворения. Расчеты правительства были признаны верными. Кроме того, суд указал, что «ухудшения положения граждан не допущено».

Было установлено, что новый норматив для дома, в котором проживает истец, установлен в размере 1,86, в то время как старый, утвержденный в 2012 году, составлял 3,36. То есть он снизился почти вдвое. Отсюда и вывод о том, что ухудшения не последовало. А как же резкий рост платы? Суд объяснил и этот феномен. На увеличение платежей повлиял не пересмотр нормативов по ОДН, а новые правила расчета, введенные федеральным законодательством.

«Довод заявления о том, что в результате применения оспариваемого нормативного правового акта размер платы за электроэнергию на ОДН увеличился в несколько раз, не может быть принят во внимание, — говорится в решении суда. — Он противоречит законоположениям части 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ. Ею предусмотрено, что размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Иными словами, с этого года плату за ОДН считают исключительно по нормативам. Раньше ее можно было считать по показаниям приборов учета. Но теперь счетчики стали не нужны, поскольку их показания не учитываются. Парадокс: при снижении нормативов потребления коммунальных услуг плата за них возросла.

Решить данную проблему можно только на федеральном уровне. Регионам же просто велели до 1 июня 2017 года утвердить нормативы для многоквартирных домов в зависимости от их категорий. В Орловской области это сделали еще в феврале, значит, в сроки уложились. Суд не нашел нарушений в действиях чиновников и признал постановление законным и действующим.