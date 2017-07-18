В Орле маршрутчик сломал и выкинул электронный проездной пассажирки

После чего пытался ее высадить.

В Орле водитель маршрутки неадекватно отреагировал на несрабатывание электронного проездного пассажирки, сломав и выкинув его в окно. Инцидент произошел 17 июля в автобусе ПАЗ с госномером В 511 ТО, который двигался по маршруту №16. История опубликована в группе «Орлеца» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора публикации, его мать зашла в маршрутку, передала водителю карту, но валидатор не сработал, хотя на карте были деньги и она была рабочая. Водитель «начал беситься и ругаться», после чего сломал проездной пополам и выбросил в окно. После этого он попытался высадить женщину, но этого ему не удалось. Пострадавшая планирует написать жалобу в общество защиты прав потребителей.

«ОрелГрад» просит считать данную публикацию официальным обращением к городскому отделу организации транспортного обслуживания. Редакция считает, что подобное поведение водителей автобусов недопустимо, поэтому мы просим провести проверку и наказать виновных в случае подтверждения их вины.

Напомним, зимой проблемы с валидатором и электронным проездным почувствовал на себе депутат горсовета Орла Иван Дынкович, которому кондуктор трамвая посоветовала «приложить карту к голове».