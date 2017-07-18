В Орле маршрутчик сломал и выкинул электронный проездной пассажирки

После чего пытался ее высадить.
В Орле водитель маршрутки неадекватно отреагировал на несрабатывание электронного проездного пассажирки, сломав и выкинув его в окно. Инцидент произошел 17 июля в автобусе ПАЗ с госномером В 511 ТО, который двигался по маршруту №16. История опубликована в группе «Орлеца» в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора публикации, его мать зашла в маршрутку, передала водителю карту, но валидатор не сработал, хотя на карте были деньги и она была рабочая. Водитель «начал беситься и ругаться», после чего сломал проездной пополам и выбросил в окно. После этого он попытался высадить женщину, но этого ему не удалось. Пострадавшая планирует написать жалобу в общество защиты прав потребителей.
«ОрелГрад» просит считать данную публикацию официальным обращением к городскому отделу организации транспортного обслуживания. Редакция считает, что подобное поведение водителей автобусов недопустимо, поэтому мы просим провести проверку и наказать виновных в случае подтверждения их вины.
Напомним, зимой проблемы с валидатором и электронным проездным почувствовал на себе депутат горсовета Орла Иван Дынкович, которому кондуктор трамвая посоветовала «приложить карту к голове».
А они всегда так реагируют. Бывает и люди хитропопят, но это не повод ломать проездной. И вообще создаётся впечатление, что с интеллектом у некоторых маршрутчиков не важно!!!!!!
Выгнать с работы нах
хулиган!
Привлекать к ответственности и увольнять,плюс,вывешивать фото психованных водителей в остальных маршрутах. Прокуратура тоже должна реагировать и ГИБДД,пусть водители тесты на профпригодность сдают. Бывших зэка среди них полным полно,а они людей возят,мало ли что. Не допускать к работе с людьми.
В основном водители маршруток люди чисто деревенские,о культуре поведения не знают даже понаслышке,их задача отложить рублишек в карман себе побольше!Знаю несколько маршрутчиков,когда они не на работе-люди вроде бы нормальные,но стоит сесть за руль маршрутки-все-это уже просто хамы-рублесчеты! Видимо надо спецкомиссии с психологическим тестированием при приеме на работу создавать-может быть как типа экзамена в ГИБДД или еще что-нибудь,а не брать весь хлам подряд!Очень редко можно встретить приличного водителя маршрутного такси,да и сами автобусы оставляют в своем большенстве,желать лучшего!