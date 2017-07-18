В Орле наказали маршрутчика, сломавшего проездной пассажирки

Перевозчик принес извинения женщине.

К водителю орловской маршрутки, который сломал и выбросил в окно не сработавший электронный проездной пассажирки, «применили меры дисциплинарного воздействия», сообщили 18 июля в администрации Орла. Как утверждают власти, ситуация была разрешена еще накануне, в день инцидента. Какое именно наказание понес водитель, в мэрии не уточнили.

— К водителю автобуса были применены меры дисциплинарного воздействия. Перевозчик, который обслуживает данный маршрут, уже связался с пострадавшей, ей принесли извинения, а проездной будет восстановлен, — пояснили в администрации.

Напомним, 17 июля водитель автобуса, следовавшего по маршруту №16, неадекватно среагировал на не сработавший при прикладывании к валидатору электронный проездной. Шофёр переломил карту и выбросил ее в окно, после чего пытался высадить пассажирку.