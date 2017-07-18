В Орле пройдет «Кубок Ивана Грозного» по рукопашному бою

Соревнования состоятся в день города.

5 августа в Орле пройдет этап лиги чемпионов по рукопашному бою, которому присвоено специальное название — «Кубок Ивана Грозного». Федерация рукопашного боя предложила провести турнир в Орле, и губернатор региона Вадим Потомский принял предложение.

— Это будет яркое спортивное событие. Турнир станет ежегодным и международным. В этом году в нем планируется участие спортсменов из стран СНГ, — анонсировал Потомский.

В «Кубке Ивана Грозного» примут участие 12 бойцов. Состоится 6 боев. Турнир пройдет в ТМК «Гринн», начало в 19:00. Перед его началом участники возложат цветы к памятнику Ивану Грозному в Орле.