Пенсионный фонд

В Орле закончили дорожный ремонт на двух объектах

18.07.2017 Новости

Начало ремонта улицы Генерала Родина, 4 июля 2017 г.

Но впереди еще много работы.

В Орле на улице Генерала Родина завершена укладка асфальтобетона, сообщили в УКХ. Рабочие компании «АМСтрой» уложили 14,6 тысяч квадратных метров ЩМА на выравнивающий слой асфальта.

Также завершены дорожные работы на примыкании от Московского шоссе до профлицея №22 по улице Дениса Давыдова. Помимо нового асфальта, там появились новые тротуары и бордюры.

Список орловских улиц, где в 2017 году будет производиться или уже идет ремонт дорог, можно посмотреть здесь.


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Орелград. 2017 год

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