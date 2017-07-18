В Орле закончили дорожный ремонт на двух объектах

Но впереди еще много работы.

В Орле на улице Генерала Родина завершена укладка асфальтобетона, сообщили в УКХ. Рабочие компании «АМСтрой» уложили 14,6 тысяч квадратных метров ЩМА на выравнивающий слой асфальта.

Также завершены дорожные работы на примыкании от Московского шоссе до профлицея №22 по улице Дениса Давыдова. Помимо нового асфальта, там появились новые тротуары и бордюры.

Список орловских улиц, где в 2017 году будет производиться или уже идет ремонт дорог, можно посмотреть здесь.