В прокуратуре рассказали о скрытой угрозе для бизнеса

Эксперты заметили тенденцию к необоснованному увеличению штрафов.

В прокуратуре Орловской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. Его провел первый заместитель прокурора Андрей Хамошин. Интересы бизнес-сообщества представил уполномоченный по правам предпринимателей Евгений Лыкин. Он рассказал об угрозе, которая кроется в практике привлечения к административной ответственности.

— Анализ показал, что при назначении штрафов далеко не всегда учитываются цели, задачи и правила привлечения к административной ответственности, — отметил Евгений Лыкин.- Предприниматели вынуждены обращаться за защитой своих интересов в суды.

По его мнению, действующее законодательство «способно обеспечить соблюдение баланса общественно значимых охраняемых государством общественных отношений и интересов лиц, привлекаемых к административной ответственности». Однако в деятельности контролирующих органов наметился уклон на увеличение сумм налагаемых штрафов. Закон разрешает назначать штраф менее минимального, если правонарушение незначительно, либо вместо него выносить предупреждение.

Но оценка работы сотрудников контролирующих органов начальством зависит от количества и объема выписанных ими штрафов. Поэтому они зачастую не учитывают степень вины. По ряду правонарушений штрафы значительны. Например, был случай, когда работодателя наказали за прием нелегальных мигрантов. За каждого иностранца оштрафовали на 400 тысяч рублей, а их было несколько. Такие штрафы могут «убить» бизнес.

«В завершении своего выступления Евгений Лыкин рекомендовал руководителям контрольно-надзорных органов при назначении административных наказаний в виде штрафов применять соответствующие положения законодательства, обеспечивающие баланс интересов личности, общества и государства, самостоятельно, а не вынуждать предпринимателей прибегать к судебному порядку восстановления своих прав», — сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.