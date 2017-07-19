Власти: в Орловской области бурно развивается торговля

И очень сильно помогает региону.
Почти 20% налогов по Орловской области приходится на сектор торговли и общественного питания, сообщили в пресс-службе администрации Орла. В сфере задействованы 6% населения региона. За последние три года оборот розничной торговли Орловской области вырос почти на 30 миллиардов рублей и достиг 118,4 млрд.
В регионе насчитали 2425 объектов, которые торгуют непродовольственными товарами, 811 продуктовых магазинов, 1207 объектов со смешанным ассортиментом, 106 торговых центов, 1023 объекта нестационарной торговой сети и 1301 предприятия общественного питания.
Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 1378 квадратных метров на 1000 человек, что в 2,5 раза больше норматива.
Почти 20% налогов по Орловской области приходится на сектор торговли и общественного питания просто потому , что подавляющее большинство заводов и фабрик, налоги с которых были бы намного весомее, в области уничтожены, в том числе и так называемыми «эффективными собственниками» и «эффективными менеджерами».