Власти: в Орловской области бурно развивается торговля

И очень сильно помогает региону.

Почти 20% налогов по Орловской области приходится на сектор торговли и общественного питания, сообщили в пресс-службе администрации Орла. В сфере задействованы 6% населения региона. За последние три года оборот розничной торговли Орловской области вырос почти на 30 миллиардов рублей и достиг 118,4 млрд.

В регионе насчитали 2425 объектов, которые торгуют непродовольственными товарами, 811 продуктовых магазинов, 1207 объектов со смешанным ассортиментом, 106 торговых центов, 1023 объекта нестационарной торговой сети и 1301 предприятия общественного питания.

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 1378 квадратных метров на 1000 человек, что в 2,5 раза больше норматива.