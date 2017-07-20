Орловские полицейские спасли рыбаков, застрявших в грязи

Их автомобиль вытащили УАЗом.

Сотрудники УМВД по Орловской области помогли рыбакам, чей автомобиль застрял в грязи после дождя, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в Орловском районе. Компания из двух парней и двух девушек возвращалась с отдыха, но машина не справилась с бездорожьем.

Молодой человек вышел на дорогу, чтобы попросить о помощи. Его заметил экипаж ДПС. На своей машине они не смогли вытянуть застрявшую легковушку. Уехав, стражи порядка вернулись с «подкреплением» — полицейский УАЗ справился с задачей.

Компания поблагодарила полицейских за помощь.