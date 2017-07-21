Чиновников Росимущества накажут из-за депутата Рыбакова?

Прокуратура поставила вопрос о возбуждении резонансных уголовных дел.

Причиной неприятностей сотрудников ТУ Росимущества может стать депутат Орловского облсовета и бизнесмен Виталий Рыбаков. Напомним, что ранее прокуратура по суду добилась отчуждения у него недвижимости на 28 млн рублей. Надзорное ведомство нашло несоответствие между доходами и расходами народного избранника в его имущественном отчете. Происхождение денег, на которые была куплена спорная недвижимость, парламентарий в суде подтвердить не смог. Поэтому имущество было обращено в пользу государства.

Недавно всплыли любопытные факты. Оказалось, что на бумаге решение суда как бы исполнено. Отсуженная недвижимость больше не принадлежит депутату. В реестре она значится в федеральной собственности. Но пользоваться ею, по мнению прокуратуры, продолжают те же люди, что и раньше. Как сообщили в надзорном ведомстве, все потому, что «должностными лицами ТУ Росимущества не приняты меры к его фактическому истребованию и эффективному использованию».

«В связи с этим первый заместитель прокурора области внес руководителю ТУ Росимущества представление, по результатам его рассмотрения в суд направлено исковое заявление о взыскании в пользу Российской Федерации упущенной выгоды в сумме 340 тысяч рублей, — говорится в официальном сообщении прокуратуры. — Кроме того, по факту использования без согласия ТУ Росимущества недвижимого имущества вынесено 2 постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Орловской области».

Материалы проверки также направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.