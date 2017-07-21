Главой администрации Орла станет Муромский или Игнатушин

Комиссия вынесла решение.

Комиссия по замещению должности главы администрации Орла рекомендует горсовету выбрать между и.о. сити-менеджера Александра Муромского и его заместителя Романа Игнатушина. Об этом сообщили по итогам заседания 21 июля. Кандидатуры Руслана Перелыгина и Юрия Студенникова были отклонены.

Заседание комиссии длилось 2,5 часа. По словам ее главы, первого вице-губернатора Александра Бударина, кандидаты получали в свой адрес достаточно жесткие вопросы.

— Остальным кандидатам мы выражаем благодарность. Опыт, который вы сделали в ходе подготовки, очень важен. Думаю, он будет важен также для будущего главы администрации, — отметил Бударин.

Сессия горсовета по выбору сити-менеджера Орла назначена на ближайший четверг, 27 июля.\

Продолжение темы: Усиков: Оба кандидата подходят на должность сити-менеджера Орла