Усиков: «Оба кандидата подходят на должность сити-менеджера Орла»

Бывший глава администрации города оценил результат работы комиссии.

Экс-глава администрации Орла, и.о. заместителя председателя правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков заявил, что комиссия по замещению должности сити-менеджера сделала правильный выбор, предложив проголосовать за Александра Муромского или Романа Игнатушина. Напомним, решение было принято 21 июля по итогам собеседования.

— Эти люди — профессионалы, работают не первый год в структуре администрации города. Комиссия сделала правильный выбор, а там уже горсовет определит, кого из них выбрать. Мне с ними работалось очень комфортно. Кого бы я выбрал? Затрудняюсь ответить на этот вопрос, — сообщил «ОрелГраду» Андрей Усиков.

Напомним, из семи соискателей на пост главы администрации Орла остались двое — и.о. сити-менеджера Александр Муромский и его заместитель Роман Игнатушин. Решение о назначении одного из них примет горсовет 27 июля. Сергей Волков, Николай Злобин и Юрий Валуев сняли свои кандидатуры до собеседования, а Руслан Перелыгин и Юрий Студенников не устроили конкурсную комиссию.

Андрей Усиков покинул пост главы администрации Орла 22 июня.