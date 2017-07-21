Потомский — о туризме: «Нам есть что показать»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 21 июля принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО в Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе администрации области. Оно было посвящено развитию внутреннего и въездного туризма в субъектах ЦФО, в частности, о восстановлении в современном формате турмаршрута «Золотое кольцо».
Комментируя итоги встречи изданию «РИА 57», Вадим Потомский заявил, что Орловской области есть что показать, и увидел большие перспективы в туристической отрасли.
— У нас на Орловщине тоже есть что посмотреть – Полесье, Спасское-Лутовиново и первый в России памятник Грозному. Болхов, где сохранились старейшие храмы и куда едут паломники со всей России. Недавно открытый православный центр в Вятском Посаде — уверен, он станет новым брендом Орловской области. Мы уже сейчас включаем его посещение в программы наших турфирм, — сказал Потомский.
В 2016 году Орловщина получила от туризма 130 миллионов рублей. Поток туристов составил 342 тысячи человек.
что за бред!
Потомский В.В. заявил:
У нас на Орловщине тоже есть что посмотреть:
Бурьян и колючки выше роста человеческого! Прямо в центре города, да-да!
Дорог нет, ходите пешком!!!
Идите, да увидете заводы которые я разорил! Да-да, это моя гордость!!!
А вот мои магазины вместо детских садом и школ!
Хотя… В маршрутки садитесь, они грязные внутри, а быдло-водители курят прямо в салоне и отравляют детей и пожилых людей!
Пройдитесь по набережной и Вы увидите болото вместо рек, а набережная поражает количеством украденного из выделенного на 450-летие города!
А недавно открытый православный центр в Вятском Посаде — это то, чем я покрываю очередное воровство и беспредел моей родни и моих корешей!
То ли еще будет, товарищи!
А зима не за горами…
И срок мой еще не заканчивается и деньги еще выделят из федерального бюджета!
Приезжайте…
На Дворянку свози кого-нибудь — позор