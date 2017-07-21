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Потомский — о туризме: «Нам есть что показать»

21.07.2017 Новости

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 21 июля принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО в Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе администрации области. Оно было посвящено развитию внутреннего и въездного туризма в субъектах ЦФО, в частности, о восстановлении в современном формате турмаршрута «Золотое кольцо».

Комментируя итоги встречи изданию «РИА 57», Вадим Потомский заявил, что Орловской области есть что показать, и увидел большие перспективы в туристической отрасли.

— У нас на Орловщине тоже есть что посмотреть – Полесье, Спасское-Лутовиново и первый в России памятник Грозному. Болхов, где сохранились старейшие храмы и куда едут паломники со всей России. Недавно открытый православный центр в Вятском Посаде — уверен, он станет новым брендом Орловской области. Мы уже сейчас включаем его посещение в программы наших турфирм, — сказал Потомский.

В 2016 году Орловщина получила от туризма 130 миллионов рублей. Поток туристов составил 342 тысячи человек.


3 комментария Потомский — о туризме: «Нам есть что показать»

  2. Потомский В.В. заявил:
    У нас на Орловщине тоже есть что посмотреть:

    Бурьян и колючки выше роста человеческого! Прямо в центре города, да-да!

    Дорог нет, ходите пешком!!!

    Идите, да увидете заводы которые я разорил! Да-да, это моя гордость!!!

    А вот мои магазины вместо детских садом и школ!

    Хотя… В маршрутки садитесь, они грязные внутри, а быдло-водители курят прямо в салоне и отравляют детей и пожилых людей!

    Пройдитесь по набережной и Вы увидите болото вместо рек, а набережная поражает количеством украденного из выделенного на 450-летие города!

    А недавно открытый православный центр в Вятском Посаде — это то, чем я покрываю очередное воровство и беспредел моей родни и моих корешей!

    То ли еще будет, товарищи!
    А зима не за горами…
    И срок мой еще не заканчивается и деньги еще выделят из федерального бюджета!

    Приезжайте…

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Орелград. 2017 год

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