Потомский — о туризме: «Нам есть что показать»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 21 июля принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО в Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе администрации области. Оно было посвящено развитию внутреннего и въездного туризма в субъектах ЦФО, в частности, о восстановлении в современном формате турмаршрута «Золотое кольцо».

Комментируя итоги встречи изданию «РИА 57», Вадим Потомский заявил, что Орловской области есть что показать, и увидел большие перспективы в туристической отрасли.

— У нас на Орловщине тоже есть что посмотреть – Полесье, Спасское-Лутовиново и первый в России памятник Грозному. Болхов, где сохранились старейшие храмы и куда едут паломники со всей России. Недавно открытый православный центр в Вятском Посаде — уверен, он станет новым брендом Орловской области. Мы уже сейчас включаем его посещение в программы наших турфирм, — сказал Потомский.

В 2016 году Орловщина получила от туризма 130 миллионов рублей. Поток туристов составил 342 тысячи человек.