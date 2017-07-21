Три кандидата снялись с борьбы за должность сити-менеджера Орла

Об этом сообщили в самом начале заседания.

Началось заседание комиссии по замещению должности главы администрации Орла, передает корреспондент «ОрелГрада». Возглавил комиссию не мэр Василий Новиков, как это сообщалось ранее, а вице-губернатор Александр Бударин.

В самом начале заседания он объявил, что из семи кандидатов остались четверо: Роман Игнатушин, замглавы администрации Орла; Руслан Перелыгин, депутат облсовета; Александр Муромский, и.о. главы администрации Орла; Юрий Студенников, глава администрации Заводского района Орла.

Таким образом, из борьбы выбыли депутат облсовета Сергей Волков, которого называли главным фаворитом этой гонки, а также глава Ливен Николай Злобин и замгендиректора «Орелводоканала» Юрий Валуев. Причины неизвестны.

В настоящее время идет собеседование. Его закрыли от глаз журналистов.

Продолжение темы: Главой администрации Орла станет Муромский или Игнатушин