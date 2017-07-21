Власти не пустили журналистов на конкурс сити-менеджера Орла

Михаил Вдовин активно этому протестовал.

В самом начале заседания комиссии по замещению должности главы администрации Орла ее председатель Александр Бударин (а не мэр Орла Василий Новиков, как утверждалось ранее — прим. «ОрелГрад») поставил вопрос, в каком формате проводить заседание: открытом или закрытом. Слово попросил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Бударин долго сопротивлялся: «Ну не надо сейчас ничего», но Вдовин всё-таки высказался.

— Уверен, что данное заседание должно быть открытым. Закон о персональных данных не нарушается. Я хочу обратить внимание членов комиссии на закон об ограничении доступа средств массовой информации. Мы собираемся от населения города закрыться? — вопрошал Вдовин.

Члены комиссии, не послушав депутата, проголосовали за закрытие заседания. Коммунист Татьяна Кулабухова и сам Михаил Вдовин проголосовали против, руководитель департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области Федор Карпычев воздержался.

Михаил Вдовин пообещал обратиться в прокуратуру. Александр Бударин, в свою очередь, предложил выбрать достойных «спокойно и в рабочей обстановке».

Напомним, ранее стало известно о снятии с борьбы за пост сити-менеджера Орла Сергея Волкова, Николая Злобина и Юрия Валуева.