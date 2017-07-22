Областные власти назвали условия выдачи лицензий на торговлю спиртным

Утвержден областной стандарт предоставления государственной услуги.

Глава департамента промышленности, связи и торговли Орловской области Геннадий Парахин утвердил административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на продажу алкогольной продукции. Напомним, что эта сфера является регулируемой. Регламент вводит областной стандарт, которому обязаны следовать не только бизнесмены, но и чиновники.

Согласно ему, лицензии выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Услуга предоставляется вышеуказанным департаментом. Он же решает вопросы переоформления, продления и досрочного прекращения действия лицензий.

Стандарт обязывает чиновников принять решение о выдаче лицензии или об отказе в течение 30 дней с момента поступления заявления и всех необходимых документов. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы срок разрешено продлить, но не более чем на 30 дней. Такие же временные рамки установлены для переоформления документов. Срок принятия решения о досрочном прекращении действия лицензии куда меньше – он не может превышать 14 дней.

Для получения права торговать спиртным соискателям придется представить не только копии учредительных документов, но и документы, подтверждающие наличие у них оплаченного уставного капитала. Отметим, что лицензия на розничную продажу алкогольной продукции выдается на срок, указанный заявителем, но не более чем на 5 лет. Кстати, стандартом предусмотрен максимальный срок выдачи лицензии заявителю, пришедшему в департамент. Он составляет 15 минут. Если процедуру затянут, предприниматель вправе жаловаться на некачественное оказание госуслуги.