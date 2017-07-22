Суд обязал подрядчика выполнить гарантийный ремонт дорог в Орле

Арбитраж удовлетворил иск МКУ «УКХ» к столичной фирме.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» к обществу с ограниченной ответственностью «Эль» из Москвы об обязании выполнить работы. Впрочем, в деле фигурировала еще одна фирма, которая занималась ремонтом дорог в Орле.

Как следует из материалов, в 2014 году МКУ «УКХ» заключило муниципальный контракт с ООО «ОрелАвтострада». Подрядчик обязался отремонтировать дорожное покрытие на улицах Авиационной и Спивака. Цена контракта составила 19 443 149 рублей. Еще один контракт с той же фирмой был заключен на ремонт улицы Салтыкова-Щедрина и Карачевского шоссе. Его цена составила 32 593 114 рублей. Был установлен и срок гарантии, который он составил 4 года со дня подписания акта приема выполненных работ. Подрядчик гарантировал устранение всех недостатков за свой счет.

Ремонт был проведен. Недавно отремонтированное дорожное полотно частично рассыпалось, что для Орла не редкость. Однако когда заказчик попытался добиться гарантийного ремонта, выяснилось, что подрядчика больше нет. В 2015 году ООО «ОрелАвтострада» было присоединено к ООО «Эль». МКУ «УКХ г. Орла» обратилось в это предприятие с претензией, но та была проигнорирована.

Суду предстояло решить вопрос: должно ли объединенное предприятие принять на себя обязательства «Орелавтострады»? Арбитраж ответил положительно. По его мнению, проезжая часть находится на гарантийном обслуживании ООО «Эль». Иск был удовлетворен.

Ответчика обязали устранить разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц Авиационной и Спивака общей площадью 450 кв. м. и разрушения покрытия проезжей части Карачевского шоссе в районе пересечения с улицей Комсомольской площадью 85 кв. м. Также предписано устранить провал люка в районе пересечения с улицей Латышских стрелков.