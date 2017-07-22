В Орле виновнику ДТП запретили посещать бары и рестораны

Вступил в законную силу приговор суда Заводского района по делу об автоугоне.

Как следует из материалов дела, минувшей зимой в Орле сотрудники ДПС задержали виновника ДТП. Мужчина находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, и машина въехала в сугроб. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. При выяснении обстоятельств полиция установила, что машина водителю не принадлежит.

Дальнейшее расследование показало, что автомобиль был угнан от станции техобслуживания. Автовладелец покинул салон всего на несколько минут и оставил ключ в замке зажигания. Это заметил случайный прохожий. В голове у него тут же возникла мысль об угоне. В суде он объяснил, что хотел просто покататься.

Угонщика наказали ограничением свободы сроком на 3 года. В течение этого времени ему запрещено посещать предприятия общественного питания, в розницу торгующие спиртными напитками, В частности, запрет распространяется на кафе, бары, рестораны и закусочные.