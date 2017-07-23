УФАС еще раз проверит аукцион на замену лифтов

В ведомстве рассказали о признаках нарушений антимонопольного законодательства.

Как уже рассказывал «ОрелГрад», антимонопольная служба признала необоснованной жалобу компании «Ореллифт». По ее мнению, региональный фонд капремонта, объявивший аукцион на право замены 68 устаревших лифтов в Орле, Мценске и Ливнах, неправомерно объединил их в один лот. Дома расположены в разных городах, и это может привести к ограничению конкуренции. УФАС посчитало, что в один лот включены одинаковые виды работ, что не противоречит законодательству.

— Вместе с тем из документации об аукционе следовало, что исполнитель до заключения контракта обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по договору в размере почти 29 миллионов рублей, — пояснили в управлении ФАС. — Для многих малых предприятий это требует существенных финансовых затрат. Следовательно, участие в аукционе было доступно только для крупных организаций.

Словом, процедура торгов не была нарушена. Однако организатору все равно были выданы рекомендации «совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции». Кроме того, материалы указанного дела было решено передать для рассмотрения вопроса о наличии либо отсутствии в действиях заказчика признаков нарушения статьи 17 Закона «О защите конкуренции», сообщили в УФАС.