Глава Знаменского района попросил журналистов не делать из него клоуна

Скандал в местной деревне Селихово вышел на федеральный уровень.

Журналисты телеканала «Россия 24» посетили деревню Селихово Знаменского района, где местная администрация вступила в конфликт с жителями. Напомним, после выхода сюжета о плохом состоянии сельской инфраструктуры глава района единоросс Сергей Семочкин написал заявление в полицию, в котором уповал на организацию незаконного собрания. Сам он мотивировал свой поступок антитеррористическими мерами безопасности.

Съемочная группа организовала встречу жителей Селихово и главы района. Он рассказал, какая работа уже ведется по решению проблем. Напоследок журналист подарил ему перо и предложил написать и на него заявление в полицию после выхода сюжета.

— Не надо из меня клоуна делать, — отреагировал Сергей Семочкин.

Полиция не стала возбуждать дело в отношении организатора собрания жителей Юрия Салькова.