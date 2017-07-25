Областные власти отказались от финансирования промышленности

В бюджете Орловской области не нашли 160 миллионов рублей.

Государственная программа «Развитие промышленности Орловской области на 2017-2025 годы» была утверждена в прошлом году. Первоначально планировалось, что объем финансирования ее мероприятий на 2017 год из областного бюджета составит 160 миллионов рублей. Такая сумма была установлена постановлением правительства региона, принятым в октябре 2016 года.

Однако в текущем году правительство внесло поправки в тот документ. От бюджетного финансирования программы отказались как минимум на текущий год — в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. Таким образом, в инструментарии государственной программы остались исключительно общеорганизационные и нефинансовые меры поддержки.

Напомним, что накануне проблему обсудили на совещании правительства Орловской области. Там было отмечено, что реализация программы не свернута. Просто пока финансирование будет идти из внебюджетных источников. Так, в 2017 году промышленные предприятия планируют направить на реализацию инвестиционных проектов 1,65 млрд рублей собственных средств.

Добавим, что в состав указанной программы включены две подпрограммы. Одна из них предусматривает мероприятия по развитию промышленного потенциала Орловской области, вторая — формирование благоприятной информационной среды и развитие промышленного интернета.