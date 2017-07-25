В Орле отремонтируют 12 тротуаров

Все объекты находятся в районе пешеходных переходов.

Администрация Орла объявила аукцион по определению подрядчика, который сделает ремонт 12 тротуаров в районе пешеходных переходов, сообщили в мэрии. В списке находится 12 адресов:

— в районе детского сада №95 на ул. Емлютина,

— в районе пешеходного перехода на пересечении Карачевского шоссе и ул. Андреева,

— ул. Советсткая, в районе дома №30,

— ул. Октябрьская, дом №58,

— ул. Веселая в районе пересечения с ул. Генерала Родина,

— ул. 3-я Курская в районе пересечения с ул. Русанова,

— ул. 1-я Курская в районе пересечения с пер. Речной,

— ул. Машиностроительная, в районе дома № 5,

— в районе пересечения ул. Колхозная и ул. Энгельса,

— ул. Герцена в районе пересечения с ул. Советская,

— в районе пешеходного перехода на Кромском шоссе, дом №2,

— ул. Генерала Родина в районе пересечения с ул. Трудовые Резервы.

Аукцион состоится 4 августа. После заключения контракта у подрядчика будет 30 дней на выполнение работ. Администрация готова потратить на эти цели 478,6 тысяч рублей.