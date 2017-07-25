Пенсионный фонд

В Орле отремонтируют 12 тротуаров

25.07.2017 Новости

Все объекты находятся в районе пешеходных переходов.

Администрация Орла объявила аукцион по определению подрядчика, который сделает ремонт 12 тротуаров в районе пешеходных переходов, сообщили в мэрии. В списке находится 12 адресов:

— в районе детского сада №95 на ул. Емлютина,
— в районе пешеходного перехода на пересечении Карачевского шоссе и ул. Андреева,
— ул. Советсткая, в районе дома №30,
— ул. Октябрьская, дом №58,
— ул. Веселая в районе пересечения с ул. Генерала Родина,
— ул. 3-я Курская в районе пересечения с ул. Русанова,
— ул. 1-я Курская в районе пересечения с пер. Речной,
— ул. Машиностроительная, в районе дома № 5,
— в районе пересечения ул. Колхозная и ул. Энгельса,
— ул. Герцена в районе пересечения с ул. Советская,
— в районе пешеходного перехода на Кромском шоссе, дом №2,
— ул. Генерала Родина в районе пересечения с ул. Трудовые Резервы.

Аукцион состоится 4 августа. После заключения контракта у подрядчика будет 30 дней на выполнение работ. Администрация готова потратить на эти цели 478,6 тысяч рублей.


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