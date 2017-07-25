В Орловской области талантливая молодежь получит губернаторские премии

Прием заявок близится к концу.

Как сообщили в департаменте образования Орловской области, проводится конкурсный отбор талантливой молодежи на получение денежного поощрения губернатора региона Вадима Потомского. Каждый победитель получит по 20 тысяч рублей.

— Денежное поощрение Губернатора области предоставляется талантливым молодым людям, достигшим значительных результатов в науке, образовании, искусстве, спорте, то есть победителям различных конкурсов, соревнований, олимпиад (муниципального или регионального уровня). Возраст участников конкурсного отбора — от 14 до 25 лет, — пояснили власти.

Желающие могут попробовать выиграть в нескольких номинациях: «Социально значимая и общественная деятельность» (два денежных поощрения); «Научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность» (два денежных поощрения); «Профессиональное мастерство» (два денежных поощрения); «Художественное творчество» (три денежных поощрения); «Любительский спорт» (три денежных поощрения).

Прием заявок осуществляется до 31 июля по адресу: г. Орел, ул. Полесская д. 24, каб. №12, тел. 598-529. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.