Орел присоединится к всероссийскому колокольному звону

Колокольный звон будет совершен в честь Дня крещения Руси.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, в День крещения Руси в храмах и монастырях Русской Православной Церкви будет совершаться колокольный звон. Присоединится к мероприятию и Орловская область. Волна праздничного колокольного звона прокатится по всем храмам и монашеским обителям.

— В полдень по местному времени по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках акции «Слава Тебе, Боже!» в каждом храме и монастыре Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон, — пояснили в Орловской митрополии.

Отметим, что с 2012 года в акции участвуют православные храмы Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана и Казахстана.