«Орелстрой» увеличит уставный капитал в 400 раз

Крупнейший застройщик Орла проводит допэмиссию акций.

Как сообщает «Коммерсант», ПАО «Орелстрой» проводит допэмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций объемом 400,11 млн рублей. Таким образом, крупнейший застройщик Орловской области планирует увеличить уставный капитал в 400 раз.

«Дополнительный выпуск акций зарегистрирован региональным отделением ЦБ РФ 21 июля, — пишет «Коммерсант». — Срок размещения ценных бумаг — десятый день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций. Планируется разместить 222,9 тысячи обыкновенных акций номиналом 1,795 тысячи рублей каждая путем конвертации акций той же категории с большей номинальной стоимостью».

По данным издания, решение о выпуске ценных бумаг было принято в конце июня советом директоров. Увеличение уставного капитала осуществляется за счет добавочного капитала ПАО «Орелстрой». Напомним, что в текущем году акционеры «Орелстроя» на ежегодном отчетном собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за прошлый год.