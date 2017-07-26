Орловец умер на сочинском пляже

Тело долго не могли убрать с берега.

Трагедией закончился отдых в Сочи для 55-летнего жителя Орловской области. Он скончался прямо на пляже 25 июля в первый день после приезда, сообщает издание «Живая Кубань».

Мужчина приехал на отдых с Орловщины с женой, племянницей и внучкой. Во время купания он начал тонуть, его удалось вытащить на берег, но реанимировать не получилось.

— По словам очевидцев, тело мужчины некоторое время пролежало на пляже на глазах у отдыхающих, его долго не могли убрать с берега. В данный момент рассматривается две версии происшествия — утопление и проблемы с сердцем, — пишет СМИ.