В ливенской колонии обнаружили подозрительный предмет

В Ливнах мужчину задержали за незаконный переброс посылки в колонию.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Орловской области, в Ливнах пресечена очередная попытка переброса не территорию колонии предметов, запрещенных к использованию в режимном учреждении. Инцидент произошел еще 21 июля. Информация о готовящемся перебросе посылки заранее поступила сотрудникам оперативного отдела и отдела безопасности ИК-2.

— На прилегающей территории к первому участку запретной зоны учреждения были обнаружены два свертка, в которых находилось два мобильных телефона, два зарядных устройства и одна сим-карта, — сообщили в пресс-службе УФСИН. — На место совершения переброса выдвинулась резервная группа караула, которая задержала гражданина, осуществлявшего переброс.

Задержанного вместе с посылкой передали следственной группе межрайонного отделения МВД России «Ливенский», вызванной на место происшествия.