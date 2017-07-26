Пенсионный фонд

В Орловской области возможны грозы и град

26.07.2017 Новости

МЧС сообщает о неблагоприятной погоде в ближайшие три дня.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области со ссылкой на Гидрометцентр, 27-29 июля в Орловской области возможны грозы с ливневыми дождями. Существует риск выпадения града. Непогода будет сопровождаться порывистым ветром до 20 метров в секунду и жарой до 32°С.

ГУ МЧС функционирует в режиме повышенной готовности и предупреждает о возможности возникновения происшествий. Спасатели напоминают, что при усилении ветра не стоит прятаться около стен домов, на остановках, возле рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий. При грозе не стоит продолжать поездку на своем транспортном средстве. Особо уделяется внимание поведению при граде. Не рекомендуется выходить из дома и держаться подальше от окон. На улице нужно найти укрытие, соблюдая вышеуказанные правила безопасности, либо хотя бы защитить голову.


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Орелград. 2017 год

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