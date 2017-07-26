Вадим Потомский встретился с коммунистами

Во встрече принял участие глава орловского обкома Василий Иконников.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с активом КПРФ в здании Орловского областного комитета, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Сообщается, что Потомский рассказал собравшимся о встрече с Владимиром Путиным, о социально-экономическом состоянии Орловщины, о решении социальных вопросов, об участии в выборных кампаниях, о сборе урожая, а также «подробно ответил на многочисленные вопросы собравшихся». Иных подробностей встречи в КПРФ не уточнили.