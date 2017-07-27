В центре Орла прозвучала стрельба и захватили заложников. Live

Городской парк перекрыт.

27 июля в районе 17:30 в районе Городского парка прозвучали два выстрела. По определенной информации, произошел захват заложников. На место прибыли несколько нарядов полиции и реанимация.

17:50: На фотографиях, которые прислал читатель в редакцию, видно большое скопление стражей порядка на улице Горького. Из городского парка выводят людей.

На месте работают сотрудники ФСБ.

17:55: «Орлец» сообщил, что полицейские задержали мужчину, взявшего в заложники девушку-полицейского. Она освобождена, ей оказывается медицинская помощь.

18:08: Пешеходное движение по улице Горького в районе горпарка перекрыто полицией.

18:10: Читатель прислал фотографию задержанного

18:15: Задержанный кричит, что ему «тяжело», он «больной человек», а полицейские над ним «издеваются».

Стали известны детали захвата заложника в Орле